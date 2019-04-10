الرئيس الإيراني يتوعد الأمريكيين بسبب قرار الحرس الثوري

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة ما وصفه بالكارثة، في حال تنفيذ قرارهم وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وقال روحاني اليوم، "سيواجه الأمريكيون، كارثة في حال تنفيذ

قرارهم بشأن الحرس الثوري"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم.

يٌذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صنف أول أمس، الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

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وصرح ترامب، بحسب "بي بي سي"، قائلًا، "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتغزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "أن القرار يدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع".