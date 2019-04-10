مسئول أممي: يجب إبعاد الجانب السياسي في مسألة عودة اللاجئين السوريين

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، إلى ضرورة إبعاد الجانب السياسي عن القضايا الإنسانية، خاصة بشأن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلىبلادهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال جراندي، اليوم الأربعاء، "نعمل مع الحكومة السورية - منذ وقت
طويل - لحل أزمة اللاجئين السوريين، والبحث عن سبل لعودتهم إلى أوطانهم".
وحول الأوضاع في ليبيا، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة من خطورة تفاقم النزاع في محيط طرابلس، ومراكز توقيف اللاجئين والمهاجرين فيها.
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