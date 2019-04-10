نائب عن حزب الليكود: إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة الغربية

قال يسرائيل كاتس، من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، إن الحكومة القادمة ستفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خصوصا المستوطنات، وذلك بالتنسيق مع واشنطن.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست تقدم حزب "الليكود" بزعامةرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا، مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" بعد فرز 97% من الأصوات.
كما تتطابق هذه التصريحات مع إعلان نتنياهو في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات،
وتمكنت إسرائيل منذ سنة 1967 من بناء مئات المستوطنات في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين هناك أكثر من 400 ألف، حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2017، فيما يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 3 ملايين نسمة.
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