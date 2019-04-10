مصادر: نتنياهو يفوز في الانتخابات الإسرائيلية ويزعج الفلسطينيين

قالت القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة، وسيبقى في السلطة لفترة خامسة قياسية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه بيني جانتس، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ومع فرز 97 بالمئة من الأصوات، لم يحقق أي حزب أغلبية تؤهله للحكم بمفرده، لكن من الواضح أن نتنياهو في وضع قوي لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب يمينية أخرى تدعمه.

واعتُبر السباق الانتخابي المحتدم على نطاق واسع استفتاء على شخصية نتنياهو، وسجله في مواجهة اتهامات بالفساد، ويواجه رئيس الوزراء احتمال إدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وأظهر الموقع الإلكتروني للكنيست والقنوات التلفزيونية الإسرائيلية أن حزبي ليكود بزعامة نتنياهو وأزرق أبيض

بزعامة جانتس حصلا على 35 مقعدا لكل منهما، وهذا يعني أن عدد مقاعد ليكود زاد بواقع خمسة مقاعد.

وقال نتنياهو (69 عاما) لأنصاره في كلمة في وقت متأخر من الليل في مقر حزب ليكود "إنها ليلة انتصار ضخم"، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك وقتا طويلا قبل إعلان النتائج الرسمية.

وأُطلقت الألعاب النارية خلفه فيما صفقت زوجته سارة وقبلته، وردد أنصاره هتاف "إنه ساحر".

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية، الجمعة المقبلة، لكن النتائج المؤقتة أظهرت فوز تكتل الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو بعدد 65 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا مقابل 55

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مقعدا في المجمل لأحزاب يسار الوسط.

وإذا فاز نتنياهو فسيكون في طريقه ليصبح أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، وقال نتنياهو إنه بدأ بالفعل محادثات مع شركاء محتملين في الائتلاف.

وفي وقت سابق أعلن منافسه جانتس، وهو جنرال سابق يبلغ من العمر 59 عاما، النصر مستشهدا بنتائج استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت التي أظهرت أن حزبه حصل على عدد مقاعد أكبر من ليكود.

وقال جانتس: "نحن المنتصرون.. نريد أن نشكر بنيامين نتنياهو على خدمته للأمة".

ورغم إعلان الرجلين فوزهما، أمس الثلاثاء، فإن الصورة بدأت تتضح صباح، اليوم الأربعاء، مع ورود النتائج، واتضح أن نتنياهو هو الفائز.

وقبل أسبوعين من الانتخابات، وقع ترامب إعلانا، ونتنياهو بجانبه في البيت الأبيض، يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة التي انتُزعت من سوريا في حرب عام 1967.

وخلال السباق الانتخابي زاد نتنياهو من قلق الفلسطينيين عندما وعد بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.