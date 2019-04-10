قالت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب سلطات الانتخابات بإلغاء انتخابات اسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسئولي صناديق الاقتراع.
وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات باسطنبول، ما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغانوما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عامًا.
وزعم أردوغان للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة قام بها إلى موسكو هذا الأسبوع، أن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم
وقال: "زملاؤنا أثبتوا ذلك، ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكًا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء (الانتخابات)"، حسب وكالة أرم نيوز .
وصرح مسئول كبير في حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء للبعض وكالات الأنباء ، إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في اسطنبول بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات في أنحاء المدينة.
وأجريت الانتخابات في 31 مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر زاعما وجود مخالفات.. أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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