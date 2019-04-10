روسيا: منفتحون لتوسيع التعاون العسكري مع تركيا

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على إعلان أنقرة بشأن احتمال توسيع مشترياتها من منظومة "إس-400" الروسية، قائلاً إن روسيا منفتحة لتوسيع التعاون العسكري مع تركيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول :"تعرفون أن التعاون العسكري الفني يعد عنصراً مهماً للتعاون بين روسيا والعديد من بلدان العالم بما في ذلك مع تركيا".

وأضاف أن "روسيا منفتحة وتتوفر لدينا الإمكانيات المناسبة والكفاءة التكنولوجية".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، باستعداد بلاده لتوسيع مشترياتها من منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس- 400" في حال رفضت واشنطن بيعها منظومة "باتريوت".

وقال تشاووش أوغلو خلال مقابلة تليفزيونية :"إذا لم ترغب الولايات المتحدة ببيعنا منظومات الدفاع الجوية "باتريوت"، يمكننا مستقبلاً الحصول على منظومة ثانية ونظام دفاع جوي آخر، وإن لم تستلم تركيا طائرات إف-35 الأميركية، فسيتعين علينا تلبية احتياجاتنا من مصدر آخر إلى حين صناعة مقاتلاتنا بنفسنا".

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