الشرطة الألمانية تداهم مقرات منظمات داعمة لحماس

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن الشرطة داهمت، يوم الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات يشتبه في تمويلها حركة حماس الفلسطينية المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأضافت الوزارة، أن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية - غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالاً لصالح "حماس" خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.

وتقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين، إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

وقال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في بيان "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية".

وأضافت الوزارة أن المنظمتين دعمتا حماس من خلال حملات دعائية.