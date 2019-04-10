الاتحاد الأوروبي: مستعدون لإرجاء جديد لـ"بريكست"

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة استثنائية، اليوم الأربعاء، في بروكسل يرتقب أن يوافقوا خلالها على إرجاء جديد لبريكست مرفق بشروط، فيما لا يزال يتعين الاتفاق على مدته بهدف تجنب شبح خروج بريطانيا "بدون اتفاق".

فالإرجاء الأول الذي منحه الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من 29 مارس إلى 12 أبريل لم يأت بالنتائج المرجوة لأن البرلمان البريطاني لا يزال غير قادر على تمرير اتفاقية خروج البلاد من التكتل التي تم التفاوض عليها بين الحكومة وبروكسل.

وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية في رسالة وجهتها إلى الدول الـ27 إرجاء بريكست إلى 30 يونيو في محاولة للحصول على تأييد النواب البريطانيين الذين رفضوا النص ثلاث مرات.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع نص نتائج القمة لا يذكر أي مهلة.

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وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة الدعوة إلى القمة "خبرتنا حتى الآن وكذلك الانقسامات العميقة داخل مجلس العموم، لا تعطينا أسبابا قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية يونيو",،وسيلتقي ماي في اجتماع ثنائي قبل افتتاح القمة عند الساعة 17,30 (15,30 ت غ).

وتخوفا من "بريكست من دون اتفاق" وحرصاً منه على تجنب "قمم متكررة حول بريكست"، أشار توسك الى فكرة "تمديد مرن لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة". لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.

وفكرة توسك لاقت أصداء في ألمانيا التي زارتها ماي الثلاثاء عشية القمة للحصول على دعم لطلبها ارجاء بريكست من قبل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.