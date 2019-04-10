نتنياهو يفوز في الانتخابات الإسرائيلية

قالت القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة وسيبقى في السلطة لفترة خامسة قياسية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه بيني جانتس.

ومع فرز 97 بالمائة من الأصوات، لم يحقق أي حزب أغلبية تؤهله للحكم بمفرده لكن من الواضح أن نتنياهو في وضع قوي لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب يمينية أخرى تدعمه.

وأظهر الموقع الإلكتروني للكنيست والقنوات التلفزيونية الإسرائيلية أن حزبي ليكود بزعامة نتنياهو وأزرق أبيض بزعامة جانتس حصلا على 35 مقعداً لكل منهما. وهذا يعني أن عدد مقاعد ليكود زاد بواقع خمسة مقاعد.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم الجمعة لكن النتائج المؤقتة أظهرت فوز تكتل الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو بعدد 65 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً مقابل 55 مقعداً في المجمل لأحزاب يسار الوسط.