رئيس كوريا الجنوبية يعقد محادثات قمة ثنائية مع ترامب

من المقرر أن يبدأ رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن زيارة إلى الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وسوف يبدأ مون زيارته باجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ثم يجتمع مع نائب الرئيس، مايك بنس غداً الخميس.

وبعد ذلك سيعقد مون محادثات قمة ثنائية وموسعة مع ترامب ثم حضور مأدبة غداء لمدة ساعتين تقريباً غداً، ومن المقرر أن يعود إلى سول في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وستكون هذه القمة أول لقاء بين مون وترامب منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في فبراير الماضي، كما يعد هذا الاجتماع هو السابع بين مون وترامب منذ تولي مون السلطة في مايو 2017.

وقال كيم هيون تشونج نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري إن هذه القمة تعقد بناء على وجود حاجة إلى التشاور بين البلدين من أجل إحياء الحوار مع كوريا الشمالية بعد انهيار قمة هانوي.

كما أشار إلى أن الرئيسين سيعقدان محادثات معمقة حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشدداً على ضرورة استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية.