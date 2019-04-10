الحزب الحاكم في السودان يدعم تنظيم مسيرة حاشدة غداً

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان دعمه لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس لتأكيد الالتزام "باستقرار السودان".

وقال أحمد هارون الرئيس المفوض للحزب إن الحزب الحاكم "أكد دعمه ومساندته لمبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس". بحسب ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

وقال إن الدعم يهدف إلى "تأكيد أن صوت القوى الاجتماعية والسياسية ملتزم تجاه سلام وأمان واستقرار السودان".

وأشاد بالأدوار العظيمة "التي تقوم بها القوات النظامية المختلفة للحفاظ على أمن واستقرار السودان"، وأضاف أن "الحزب ينظر بتقدير كبير لتماسك صف هذه القوات والتفافها حول قيادتها".

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ودعا المواطنين لمساعدة الشرطة للاضطلاع بواجباتها للحفاظ على النظام العام. وشدد على أن "محاولة بعض القوى السياسية اختطاف إرادة الشعب والاستثمار في الراهن السياسي يظل رهاناً خاسراً، ويظل التغيير المحتكم لإرادة الشعب هو الطريق الوحيد والآمن للحفاظ على سلامة الوطن".

وتصاعدت الاحتجاجات يوم السبت عندما توجه المحتجون إلى مجمع وزارة الدفاع، واعتصموا أمامه منذ ليل السيت.

ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتراجع الأوضاع الاقتصادية.