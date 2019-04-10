كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجير انتحاري في بوابة القوارشة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بتفجير انتحاري في بوابة القوارشة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، من السيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية هامة في إطار معركة دحر الميليشيات من طرابلس، لتصبح، وفق البيانات العسكرية، على وشك دخول وسط العاصمة.

Advertisements

وبعد معارك وصفتها شعبة الإعلام الحربي بالضارية، سيطر الجيش على معسكر اللواء الرابع في ضواحي منطقة العزيزية التي كان الجيش قد استعادها قبل أيام، في خطوة من شأنها إعطاء مزيد من الدفع للقوات المتقدمة نحو طرابلس.