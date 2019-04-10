كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الهندية توافق على مراجعة التماس في قضية رفال ضد الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، على الاستماع إلى عريضة مراجعة تستند إلى "الوثائق المسروقة" المنشورة في إحدى الصحف الهندية والمتعلقة بصفقة مقاتلة رافال بقيمة 8.7 مليار دولار.

وأعلن رئيس المحكمة العليا في الهند، رانجان غوغوا: "نعتبر أنه من المناسب رفض الاعتراضات الأولية على التمسك والتأكيد على أن التماسات المراجعة سيتم الفصل فيها بناءً على أهميتها على أساس مدى أهمية الوثائق الثلاث التي تم قبول استجوبها من قبل المدعي عليه (الحكومة)".

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وكان قد قدم وزير الخارجية السابق، ياشوانت سينها، التماس مراجعة ضد الحكم الصادر في 14 ديسمبر 2018 للمحكمة العليا، والذي أيد صفقة شراء 36 طائرة رافال.

ورفضت المحكمة برئاسة كبير قضاة الهند، رانجان جوجوي، بالإجماع، اعتراض الحكومة، مشيرة إلى "الامتياز على الوثائق" الذي استخدمه الملتمسون لطلب مراجعة حكم ديسمبر 2018.

وكان المدعي العام، كي كي فينوجوبال، قد ذكر أن التماس المراجعة يستند إلى وثائق رفال "المسروقة"، وبالتالي، لم يكن مقبولاً كدليل.