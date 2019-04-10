كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار 3 عبوات ناسفة في القائم بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انفجار 3 عبوات في قضاء القائم المحاذي للحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للخلية: "العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتان الناسفتان الأخريان، انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات".

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وأضاف أن "العبوة الثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".