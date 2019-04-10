كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الليبي: العمليات العسكرية بطرابلس هدفها حماية المسار الديمقراطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن العمليات العسكرية الدائرة حول طرابلس هدفها حماية المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب الدولي.

وأكدت الرسالة التي جاءت قبيل مناقشة مجلس الأمن الدولي للأوضاع في ليبيا على خلفية المعركة الدائرة حول العاصمة طرابلس، على مدنية الدولة، مفندة "كافة الأقوال التي تشير إلى إمكانية عسكرتها".

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وشدد عقيلة صالح كذلك على أن مجلس النواب "سلطة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة"، وهو من قام بتعيين قادة الجيش الليبي وتكليفه بمهامه.