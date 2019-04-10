كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات أمريكية كردية لمنع عودة داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، مساء أمس الثلاثاء، وفدًا أمريكيًا، وبحثا العمل المشترك بين أربيل وبغداد لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددًا.

واستقبل البارزاني، منسق شؤون السفارة الأمريكية في العراق جوي هود، والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ستيف فاكن، بالإضافة إلى المستشار الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون المكونات ماكس بريموراك، والوفد المرافق لهم، بحسب موقع "روداونت" الكردي.

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وأشار بيان لحكومة إقليم كوردستان، إلى أن "الوفد الأمريكي عبر عن سروره للقاء رئيس الوزراء، وقيم عالياً مساعدات حكومة إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين الهاربين من بطش الإرهاب، وحمايتها كل المكونات دون تمييز".

كما أكد الجانبان على الاهتمام بمساعدة المكونات التي هجرت أرضها ومواطنها بسبب هجمات داعش لحين عودة الأمن واستتبابه في مناطقهم، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه "جرى البحث في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه حتى الآن، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين أربيل وبغداد وخطوات حل المشاكل بين الطرفين من خلال الحوار والتفاوض، والمخاوف من عودة داعش للظهور في بعض المناطق والعمل المشترك بين أربيل وبغداد بهذا الخصوص".