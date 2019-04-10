كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تداهم مقرات منظمات ممولة لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن الشرطة داهمت، يوم الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات "إسلامية" يشتبه في تمويلها حركة حماس الفلسطينية المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وذكرت الوزارة، أن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية - غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح "حماس" خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.

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وتقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين، إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

وأوضح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في بيان "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية".

وأضافت الوزارة أن المنظمتين دعمتا حماس من خلال حملات دعائية.