كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: سيواجه الأمريكيون كارثة في حال تنفيذ قرارهم بشأن الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال نفذت قرارها بشأن الحرس الثوري بعد إدراجه على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وأوضح الرئيس الإيراني أن إدراج الحرس الثوري على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية هو مجرد شعار سياسي ودعائي.

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وأشار روحاني إلى أن أمريكا عملت ضد إيران والحرس الثوري طيلة 40 عاما وإدراجه على اللائحة الإرهابية لا يشكل خطوة جديدة، مضيفا: "هذا القرار صدر عن جهل لكني لا أعتقد أنهم سيقدمون على تنفيذه عمليا".

وقال إن القرار الأمريكي جاء لتقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، متهما الولايات المتحدة بأنها "مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة".