كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مداهمات للشرطة الألمانية ضد مشتبه بهم من اليمين المتطرف في عدد من الولايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الاربعاء، أكثر من 30 مبنى مرتبطًا بمشتبه بهم من اليمين المتطرف في برلين وثلاث ولايات أخرى في شرق ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن المداهمات، التي قامت بها الشرطة، في وقت مبكر من اليوم، تركزت بشكل أساسي على ولاية براندنبورغ والمنطقة المحيطة بكوتبوس، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

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ووفقًا لشرطة براندنبورغ، يركز التحقيق على نحو 20 شخصًا تربطهم صلات بالهمجية والشغب والفنون القتالية والمشهد اليميني المتطرف الألماني.

تأتي مداهمات، بعد يوم من قيام السلطات في النمسا بتفتيش عشرات المنازل في عدة ولايات، والاستيلاء على الأسلحة وكميات كبيرة من المواد الدعائية المحظورة.

لم ترد تقارير فورية عن اعتقالات في أي من المداهمات.