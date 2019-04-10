طرد مدير الجزيرة القطرية خلال مظاهرات السودان (فيديو)

شهدت ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، طرد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية، الثلاثاء، وقد حاصره المحتجون بالهتافات المنددة بالكذب والتضليل الذي تمارسه القناة بحق الحراك بالبلاد.

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وهتف المعتصمون في وجه مدير مكتب "الجزيرة" المسلمي الكباشي بعبارات مثل "الجزيرة قناة خنزيرة" ولاحقوه بالهتافات حتى خرج من ساحة الاعتصام.

وبدا السودانيون أكثر غضبا تجاه قناة الجزيرة القطرية، عقب نقل مدير مكتبها بالخرطوم المسلمي الكباشي على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء، أن القوات السودانية قد فضت الاعتصام تماما من أمام مقر قيادة الجيش السوداني، الشيء الذي لم يحدث إطلاقا.