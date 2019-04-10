كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمة الليبية على طاولة اجتماع طارئ لمجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة اليوم الأربعاء، حول الأزمة في ليبيا، حيث أدت المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع بالقرب من العاصمة طرابلس إلى عرقلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات.

وقال دبلوماسيون، إن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة سيطلع المجلس على قراره تأجيل مؤتمر وطني كان يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الأربعاء.

وقررت الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء، إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبية الذي كان مرتقباً في منتصف أبريل إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس.

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وقال سلامة، "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرب والغارات تُشن" بين الطرفين، مؤكداً تصميمه على عقد الملتقى "بأسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر أن يبحث المؤتمر وضع "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ أحداث 2011.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة "تصاعد" العنف حول طرابلس ودعا إلى "وقف فوري" للمعارك.

كما دعا "جميع الأطراف إلى الدخول فوراً في حوار لإيجاد حل سياسي".