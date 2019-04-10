كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمان نيوزيلندا يصوت لتعديل قوانين السلاح بعد مذبحة كرايستشيرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت برلمان نيوزيلندا لصالح فرض حظر على مجموعة من الأسلحة شبه الآلية، وتمرير مشروع القانون ليصبح 119 صوتًا مقابل صوت واحد في قراءته الثالثة والأخيرة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في خطابها في البرلمان: "نحن هنا في النهاية لأن 50 شخصًا ماتوا وليس لديهم صوت".

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وأضافت "أرديرنط: "يجب أن يتلقى مشروع القانون الآن موافقة ملكية من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونًا".

وقررت الحكومة النيوزيلندية، تغيير قوانين الأسلحة في البلاد، ردًا على الهجوم الإرهابي المميت في مساجد كرايستشيرش في 15 مارس 2019 وخلف 50 قتيلاً.

وفي وقت سابق، اعتمد برلمان نيوزيلندا، بعد القراءة الأولى، مشروع قانون جديد لتعديل الأسلحة يهدف إلى تشديد مراقبة الأسلحة وحظر الأسلحة النارية شبه الآلية والمستودعات والأجزاء التي يمكن استخدامها لتجميع الأسلحة النارية المحظورة.