كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق فلسطيني من نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تثير مخاوف الفلسطينيين من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت النتائج شبه النهائية الأربعاء إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقترب من ولاية خامسة بدعم متوقع من الأحزاب القومية واليهودية الأرثوذكسية المتطرفة.

وفي المرحلة الأخيرة من حملته الانتخابية، تعهد نتانياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة من شأنها أن تدمر الآمال المتبقية في إقامة دولة فلسطينية.

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وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الفلسطينيين سيطلبون مساعدة لمحاولة عرقلة هذه الخطط.

وأضاف أن نتيجة الانتخابات تعني منح دفعة لما أسماه "معسكر اليمين المتطرف" في السياسة الإسرائيلية.