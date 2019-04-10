الوداد يطرح تذاكر ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا..وحضور قياسي مرتقب للقمة القارية

سيكون بإمكان عشاق وجماهير الوداد الرياضي، اليوم الأربعاء، اقتناء التذاكر الخاصة بإياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع ممثل الكرة الوطنية، بفريق حوريا كوناكري الغيني، السبت المقبل، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

إدارة الوداد الرياضي، أكدت بأنها وضعت التذاكر انطلاقاً من اليوم، في نقطتي بيع بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، ويتعلق الأمر بمركب الحاج بنجلون الخاص بالتداريب، وملعب الصخور السوداء.

أما عن فئات التذاكر، فقد تم تقسيمها في مباراة إياب ربع نهائي “تشامبيونز ليغ” إلى خمسة، بداية من 30 درهماً، ووصولاً إلى 300 درهما، إذ من المتوقع أن ينطلق اللقاء بشبابيك مغلقة بالنظر إلى أهمية اللقاء بالنسبة لممثل الكرة الوطنية بالمسابقة الأبرز الخاصة بالأندية في إفريقيا.

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يٌشار، إلى أن الثنائي نهضة بركان، وحسنية أكادير، بدورهما ينافسات بمسابقة كأس “الكاف”، حيث سيكون الحسم في هوية المتأهلين للمربع الذهبي، الأحد المقبل، عندما يحل الحسنية ضيفاً على الزمالك المصري، ويستقبل البركانيون جورماهيا من كينيا.