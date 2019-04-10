جدل في الجزائر حول العلاقة بين “بن صالح” الرئيس الجديد والمليارديرة المغربية مريم بن صالح!

بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، أمس الثلاثاء، لمدة 90 يوما، من قبل البرلمان الجزائري، بعد إثبات حالة شغور منصب الرئيس وفقا للدستور، ظهرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم الرئيس الحالي على أنه والد المليارديرة المغربية مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا.

ووصفت مجموعة من الصفحات الجزائرية، مريم بن صالح بـ”البنت المدللة لرئيس الجزائر الجديد، عبد القادر بن صالح، وأنها من الخزينة الجزائرية”، في حين نفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الإشاعات، بنشرهم صورا لمديرة شركة المياه المعدنية بأولماس، مع تعاليق تقول “نحن ضد رئاسة بن صالح للمرحلة الانتقالية، وضد الإشاعات”.

كما انتشرت تدوينات ومقاطع فيديو، تعرف بالمغربية بن صالح، ووالدها عبد القادر بن صالح شقرون، المنحدر من مدينة بركان، والذي عمل في فريق “البكاي بن مبارك الهبيل”، أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية، قبل أن تتسلم ابنته مشعل الإدارة المالية للشركة.

وكلف البرلمان الجزائري، أمس الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، صاحب الاسم المشابه لوالد المغربية مريم بن صالح، برئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما، وذلك بعد شغور منصب الرئيس، على خلفية استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.