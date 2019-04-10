عاجل.. تفكيك خلية إرهابية يتزعمها مقاتل في سوريا حاول استقطاب مغاربة

تم صباح اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية بتازة، تتكون من أربعة متطرفين يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون الإرهاب.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن المعطيات الأولية تفيد أن زعيم هذه الخلية الإرهابية الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة.

وأوضح المصدر ذاته، إلى أن أحد المشتبه فيهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة.