ساعات قبل قمة”تشامبيونزليغ”..مدرب الأياكس: نطمح لمشاركة رونالدو

(إيفي)

قال إيريك تين هاغ، المدير الفني لأياكس الهولندي، الثلاثاء إنه “سيكون من الجيد مشاركة كريستيانو رونالدو” مع فريقه يوفنتوس في مباراة،اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، لأنه يريد “مواجهة الأفضل دائما”.

وخاض رونالدو، الذي غاب عن “البيانكونيري” خلال الأسبوعين الماضيين بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليمنى مع منتخب البرتغال، التدريبات الجماعية الثلاثاء بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته للقاء وينضم للبعثة المتجهة إلى أمستردام.

وأشار المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء إلى أن متصدر الدوري الإيطالي يمتلك “قائمة كبيرة وكافية من اللاعبين الجيدين”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “تأثير” غياب القائد جورجيو كيلليني بداعي الإصابة كونه لاعب “متمرس وأنيق” في لعبه.

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ورفض صاحب الـ49 عاما المقارنة بين “البيانكونيري” وريال مدريد الإسباني، الذي أقصاه من ثمن النهائي.

وأوضح: “الكرة الإسبانية مختلفة عن الإيطالية. الأمر يتعلق بثقافة كل بلد في كرة القدم، هناك فوارق، وعلينا أن نتأقلم عليها جميعا، وهذا ما سنفعله”.

وأبدى تين هاغ ثقته في قدرة لاعب الوسط الشاب فرينكي دي يونغ على المشاركة في القاء بعد أن أصيب بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة فيليم تو في الدوري الهولندي السبت الماضي.