لاغتيست ودافيد ݣيتا في موازين 2019

يواصل مهرجان موازين، إيقاعات العالم، الكشف عن أسماء نجومه في الدورة 18، إذ يلتقي جمهور السويسي مع 4 فنانين من العيار الثقيل هم الإسبانية روسلييا، والكولومبي جي بالفين، والمغربي الفرنسي لاغتيست، والديدجي الفرنسي دافيد ݣيتا.

وكشفت جمعية مغرب الثقافات في بلاغ توصل به “اليوم24” ، أن جمهور منصة “أو لم إم السويسي” ، سيلتقي في افتتاح المهرجان يوم الجمعة 21 يونيو، فنانة الفلامينغو الإسبانية روسلييا، والكولومبي جي بالفين، في حين يعتلي نفس المنصة يوم السبت 22 يونيو المغربي الفرنسي لاغتيست، والفرنسي دافيد ݣيتا.

وسبق أن أعلنت الجهة المنظمة للمهرجان حضور “دي جي” مارشميلو ضيفا على المهرجان الأول أفريقيا يوم الجمعة 28 يونيو ، من أجل امتاع عشاق موسيقى الإلكترو، علما أن هويته الحقيقية غير معروفة لأنه يرتدي خودة تخفي وجهه.

وتختتم حفلات منصة السويسي مع النجمة الكولومبية كارول جي، ومواطنها الشهير مالوما، في حفل مشترك يخص موسيقى الريغيتون يوم السبت 29 يونيو.

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مصادر “اليوم24” كشفت كذلك حضور نجمين لبنانين لإحياء حفلين بمنصة النهضة هما كارول سماحة وعاصي الحلاني.

يذكر أن دورة 2019من موازين تنطلق يوم 21 يونيو القادم و ينتهي في 29 منه.