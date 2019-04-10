مندوبية الحليمي: 82% من المغاربة يتوقعون ارتفاع البطالة خلال 2019

توقع أكثر من 82.5 في المائة من المغاربة ارتفاع البطالة في المغرب، خلال السنة الجارية، حسب نتائج بحث كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، صباح أمس الثلاثاء، مقابل أزيد من 7 في المائة، توقعت العكس .

وتراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 في المائة إلى 9.8 في المائة في عام 2018، مقارنة مع 10.2 في المائة في عام 2017، حسب المصدر ذاته.

وحتى نهاية عام 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون فرد، فيما سجلت البطالة 26 في المائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، مقابل 15.1 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص بين 25 و34 سنة.

وكشفت المندوبية في تقرير سابق أن معدل البطالة يصل إلى 23 في المائة بين ذوي الشهادات الجامعية العليا، مقابل 14 في المائة بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات متوسطة، فيما تبقى نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري، والمتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ تبلغ نسبة 43,2 في المائة، بحسب التقرير.

وفي ذات السياق، أشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أيضا، إلى أن نسبة البطالة أكثر ارتفاعا وسط النساء، حيث تبلغ 14 في المائة، مقابل 8,4 في صفوف الرجال.