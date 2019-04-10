طقس الأربعاء.. جو مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تكون سحب ركامية شيئا ما غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وبالسفوح الجنوبية-الشرقية التي قد تكون محملة بقطرات مطرية متفرقة أحيانا رعدية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء نسبيا صحوة نهارا بجل مناطق البلاد، وكذا انتشار سحب منخفضة واحتمال تكون كتل ضبابية على السواحل الوسطى والسهول الشمالية، مع هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية من القطاع الشمالي على السواحل والسهول الوسطى وكذا الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، وما بين 09 و14 درجة بالساحل المتوسطي وسوس والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، وقرب السواحل الشمالية، وما بين 14 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى والجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والسايس، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل الجنوبية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.