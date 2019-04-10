المغلفات المزدوجة ومصير تحالف الموحدة والتجمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المحتمل أن يكون لنتائج المغلفات المزدوجة في الانتخابات الإسرائيلية، والتي تشمل أصوات الجنود والمرضى والسجناء ويصل عددها إلى نحو 230 ألف صوت، تأثير كبير على تركيبة الكنيست الـ21 النهائية.

ومن المتوقع أن يكون لنتائج فرز المغلفات المزدوجة تأثير على قوة معسكر اليمين بسبب احتمال أن يتجاوز حزب "اليمين الجديد" لنسبة الحسم.

وفاز تحالف الموحدة والتجمع بـ 4 مقاعد بحصوله على 140,186 صوتا تشكل ما نسبته 3.46% أي بزيادة 0.21% عن نسبة الحسم (3.25%).

في المقابل، فإن حزب "اليمين الجديد" لم يتجاوز نسبة الحسم حيث حصل على 3.14%، أي دون نسبة الحسم بـ 0.11%.

تجدر الإشارة إلى أن الحسابات الأولية تشير إلى أن تحالف الموحدة والتجمع سيتمكن من الحفاظ على مقاعده الأربعة متجاوزا نسبة الحسم ببضع مئات من الأصوات.

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يذكر في هذا السياق أن "البيت اليهودي" الذي كان برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد حصل في انتخابات عام 2015 على 12.39% من أصوات المغلفات المزدوجة، في حين حصلت القائمة المشتركة على 3.14% من الأصوات.

وبالنتيجة فإن التقديرات الأولية لا تنفي إمكانية أن يتجاوز "اليمين الجديد" نسبة الحسم. وسبق أن صرح بينيت، صباح اليوم، أنه يعتمد الآن على قرار الجنود في تجاوز نسبة الحسم.

يذكر أن عدد الأصوات في المغلفات المزدوجة في الانتخابات السابقة وصل إلى 232,681 صوتا من بين 4,210,884 صوتا، شكلت ما نسبته 5.5% من عدد الأصوات، وهي تعادل ما بين 6 إلى 7 مقاعد.

ورغم أن معطيات المغلفات المزدوجة في الانتخابات السابقة قد تشير إلى احتمالات تجاوز "اليمين الجديد" لنسبة الحسم، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" قد تنافسا كل على حدة تحت اتحاد أحزاب اليمين، في حين خاض بينيت الانتخابات الحالية في قائمة جديدة حملت اسم "اليمين الجديد".

ومن المقرر أن يبدأ فرز أصوات المغلفات المزدوجة اليوم، ولكن النتائج النهائية قد تعلن يوم غد الخميس، أو صباح الجمعة.