"نتفليكس" تعتزم شراء "المسرح المصري" الهوليوودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم شركة بث المحتوى الترفيهي الكبرى "نتفليكس"، شراء "المسرح المصري"، وهو إحدى أشهر دور العرض السينيمائية التاريخية داخل هوليوود.

وكشفت مجلة "فرايتي" الأميركية، أن "نتفليكس" لا زالت تفاوض مؤسسة "أميريكان سيناماتك" غير الربحية.

وأضافت أن "نتفليكس" تريد استخدام المكان في استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات. ولا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور.

و"نتفليكس" على خلاف مع الكثير من أصحاب دور العرض لأنها ترفض دأب صناع السينما على عرض الأفلام حصريا في السينما لمدة 90 يوما تقريبا. وتعرض "نتفليكس" الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في نفس اليوم أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.

وافتتح "المسرح المصري" عام 1922 بالعرض الأول لفيلم ”روبن هود“ من بطولة دوجلاس فيربانكس.