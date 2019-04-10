شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. 10 قتلى في فيضانات البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع كما تسببت فى اقتلاع الأشجار.
وكان عمدة مدينة (ريو دى جانيرو) مارسيلو كريفيلا قد قال - فى وقت سابق - إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم فى حال أمكنهم ذلك.
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