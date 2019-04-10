مصر تنوي إنتاج دبابات "تي-90"

الخليج 365/ بغدادمن الممكن أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصر إذا اشترت مقاتلات "سو-35" من روسيا.

أعلن ذلك المتحدث باسم البيت الأبيض.

ولم تعلن روسيا ومصر رسميا عن صفقة بيع مقاتلات "سو-35" إلى مصر، غير أن وسائل الإعلام قالت إنه تم توقيع الصفقة، ولعلها أعلنت الحقيقة ما دامت واشنطن تهدد بمعاقبة مصر.

ولكن مصر لا تشتري طائرات "سوخوي" وحدها من روسيا. وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن موسكو والقاهرة وقعتا جملة اتفاقيات لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليار دولار في عام 2014. وقررت القوات الجوية المصرية، مثلا، شراء 46 مقاتلة من طراز "ميغ-29إم/إم2" و46 مروحية من طراز "كا-52".



وأضافت الصحيفة أن هناك معلومات مفادها أن مصر تنوي تنظيم إنتاج دبابات "تي-90" أو "تي-90إم إس" بترخيص روسي.