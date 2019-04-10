بعد هجومي المسجدين.. البرلمان النيوزلندي يصوت على تعديل قانون حمل السلاح

الخليج 365/ بغدادصوت البرلمان النيوزلندي، الأربعاء، على تعديل قانون حمل السلاح، وذلك بعد 25 يوماً على الهجومين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن البرلمان النيوزلندي صوت على تعديل قانون حمل السلاح.

يذكر أن مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية تعرضا، الجمعة (15 آذار 2019)، لهجوم بالأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

