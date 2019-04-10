مسلحون يقتحمون طائرة نمساوية ويستولون على مبلغ كبير

تمكنت مجموعة مسلحة بمطار تيرانا في ألبانيا من اقتحام طائرة نمساوية قبل إقلاعها والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بملايين الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام ألبانية إن "ثلاث مسلحين تسللوا إلى داخل المطار عبر المدخل المخصص لسيارات الإطفاء، وكانوا يرتدون أقنعة تخفي وجوههم".
وقال شهود عيان إن "المسلحين أجبروا الركاب وطاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على الانبطاح وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ كبير كان في الطائرة".
واستطاعت الشرطة الألبانية القضاء على أحد المسلحين فيما تمكن الاثنان الآخران من الفرار.
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