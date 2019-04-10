تحطم مقاتلة يابانية من طراز "إف -35 أي" في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء، تحطم طائرة مقاتلة طراز "إف-35" تابعة لسلاح الجو الياباني في المحيط الهادئ خلال رحلة تدريب ليلية، والعثور على أجزاء من حطامها.



وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، إن طائرة شبح طراز "إف-35 إيه"، اختفت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها قبالة الساحل الشرقي في مقاطعة أوموري، قبل العثور على أجزاء من الحطام في وقت متأخر الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الطيار لا يزال في عداد المفقودين وهو في الأربعينيات من عمره.

وأوضحت أن الطائرة اختفت بعد إقلاعها بنحو نصف ساعة من قاعدة "ميساوا" الجوية مع 3 طائرات أخرى طراز "إف-35 إس".

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وأكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، للصحفيين أن سبب الحادث لم يعرف على الفور، لافتا إلى أنه سيجري وقف تحليق 12 طائرة أخرى من طراز "إف-35" في قاعدة "ميساوا".

وبدأت اليابان في نشر مقاتلات "إف-35 إس"، باهظة الثمن التي تصنعها الولايات المتحدة منذ العام الماضي، في إطار خطتها لتعزيز الإنفاق الدفاعي وقدرة الأسلحة في السنوات المقبلة لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والصين.

بموجب المبادئ التوجيهية المعتمدة في ديسمبر/كانون الأول، تخطط حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لشراء 147 طائرة طراز "إف-35"، تشمل 105 طائرة من طراز "إف-35 إيه"، بتكلفة حوالي 10 مليارات ين (90 مليون دولار) لكل منها.