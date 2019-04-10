انت الان تتابع صائب عريقات: الإسرائيليون صوتوا بـ«لا للسلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الانتخابات الإسرائيلية

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإسرائيليين صوتوا بـ«لا للسلام»، بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات العامة في إسرائيل، والتي كشفت أن الأحزاب اليسارية مُنيت بهزيمة كبيرة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال عريقات، في بيان، إن «الإسرائيليين صوتوا للمحافظة على الوضع القائم.. لقد قالوا لا للسلام ونعم للاحتلال». وأظهرت نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع تقاربا شديدا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، ومنافسه الوسطي بيني جانتس، وتخلف الأحزاب اليسارية الملتزمة بعملية السلام عنهما.

وأعلن نتنياهو وجانتس، الفوز في الانتخابات، بعد أن توقعت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو، على أغلبية في الكنيست، ولكن مع حصول حزب جانتس على عدد كبير من المقاعد.وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس، في بيان «فزنا.. الجماهير الإسرائيلية قالت