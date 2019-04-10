انت الان تتابع صائب عريقات: الإسرائيليون صوتوا بـ«لا للسلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الانتخابات الإسرائيلية
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإسرائيليين صوتوا بـ«لا للسلام»، بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات العامة في إسرائيل، والتي كشفت أن الأحزاب اليسارية مُنيت بهزيمة كبيرة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال عريقات، في بيان، إن «الإسرائيليين صوتوا للمحافظة على الوضع القائم.. لقد قالوا لا للسلام ونعم للاحتلال». وأظهرت نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع تقاربا شديدا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، ومنافسه الوسطي بيني جانتس، وتخلف الأحزاب اليسارية الملتزمة بعملية السلام عنهما.
وأعلن نتنياهو وجانتس، الفوز في الانتخابات، بعد أن توقعت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو، على أغلبية في الكنيست، ولكن مع حصول حزب جانتس على عدد كبير من المقاعد.وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس، في بيان «فزنا.. الجماهير الإسرائيلية قالت
وأعلن نتنياهو وجانتس، الفوز في الانتخابات، بعد أن توقعت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو، على أغلبية في الكنيست، ولكن مع حصول حزب جانتس على عدد كبير من المقاعد.
وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس، في بيان «فزنا.. الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها».
وأشار استطلاعان من 3 استطلاعات إلى حصول حزب الأزرق والأبيض على عدد من المقاعد أكبر من حزب ليكود بزعامة نتنياهو، بينما توقع استطلاع ثالث تعادل الحزبين.
وأشارت وكالة «رويترز»، إلى استطلاعين توقعا حصول تكتل الأحزاب اليمينية على 60 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا لتشكل تكتلا يتيح لنتنياهو تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة.
وتوقع الاستطلاع الثالث تعادل تكتله مع أحزاب يسار الوسط التى تميل نحو جانتس.
كانت هذه تفاصيل خبر صائب عريقات: الإسرائيليون صوتوا بـ«لا للسلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.