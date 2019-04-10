انت الان تتابع سائح سعودي يغرق في النيل عند محاولته التقاط صورة سيلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نهر النيل

زلت قدم سائج سعودي كان يلتقط صورة سيلفي على ضفة نهر النيل في أوغندا فسقط وقضى غرقا، على ما قالت الشرطة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة فرانس برس "غرق وهو ويلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه".

وكان السائح السعودي برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات كالاغالا في وسط أوغندا عندما وقع الحادث السبت.

وأضافت الناطقة "زلت قدم السائح لان الأرض كانت مبللة وهو كان قد انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة" مشيرة إلى أنه تم العثور على الجثة الثلاثاء على بعد عشرة كيلومترات.

وتفيد دراسة لمركز "آل إينديا انستيتوت أوف ميديكال ساينسز" أجريت في 2018 أن حوادث السيلفي أودت بحياة 259 شخصا في العالم بين تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017.