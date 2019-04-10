انت الان تتابع تركيا ستتجه إلى مكان آخر إذا رفضت أمريكا بيع منظومة باتريوت وطائرات إف-35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مولود جاويش أوغلو قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم الأربعاء إن بلاده ربما توسع نطاق بحثها، متجاوزة شراءها المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية، إذا لم تنجح في شراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، كما أنها ستبحث عن بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات إف-35. وأضاف أن تركيا لم تتلق ردا إيجابيا من واشنطن على اقتراحها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

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