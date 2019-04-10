رسالة أممية توثق سرقات الحوثيين للمساعدات الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، عدن، الضالع

صعدت ميليشيات الحوثي من عمليات القصف على مواقع القوات اليمنية المشتركة، والأحياء السكنية في التحيتا وحيس بالحديدة في خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية في الحديدة، بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في تحد واضح لجهود الأمم المتحدة.

وغادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث أمس العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت يوما واحدا، التقى فيها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي في زيارة وصفت بأنها غير مثمرة، حيث تم بحث معوقات تنفيذ إعادة الانتشار الجزئي للميليشيات من ميناءي الصليف ورأس عيسى وفق البند الأول من اتفاق استوكهولم.

وأرسلت البعثات الأممية اليمنية والسعودية والإماراتية، أمس رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن، وطالبت مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي، الذي من شأنه أن يحسن الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين، وأشارت الرسالة إلى جني الميليشيات الانقلابية أرباحا كبيرة، لتحكمهم في تدفق البضائع في المناطق التي يحتلونها، كما قالت إن الحوثيين يمنعون وصول المعونات لليمنيين، ووثقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها، وجددت الرسالة التزام اليمن وتحالف دعم الشرعية، بالحل السياسي للنزاع، ودعم مهمة المبعوث الخاص.

ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس سلسلة غارات على مواقع وأهداف للحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن، واستهدفت بأربع غارات آليات ومواقع للحوثيين في قريتي نجد القرين والعرفاف جنوب مديرية دمت، وكذا قرية يعيس بمريس شمال الضالع، ودمرت الغارات عربة وآلية عسكرية أخرى تابعة للحوثيين، كما سقط خلالها قتلى وجرحى من مقاتلي الجماعة.

وانتزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني 120 لغما وعبوة ناسفة من قرية الحمراء في مديرية مستبأ، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، قبل دحرها منها.

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مشاهدات يمنية

- اللواء الركن فصيل رجب المعتقل في سجون الحوثي يجري أول اتصال هاتفي مع أسرته بوساطة سلطنة عمان، بعد خمس سنوات من الأسر منذ عام 2015م، ويقبع في زنازين الحوثيين المئات من الأسرى وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ركن فيصل رجب وناصر منصور شقيق الرئيس هادي.

- ميليشيات الحوثي تقصف مناطق قعطبة وسناح في الضالع جنوبا بالصواريخ.

-ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها وتتاجر بها في السوق السوداء.

خروق الحوثي بالحديدة من 18 ديسمبر 2018:

120 قتيلا

700 مصاب