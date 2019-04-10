الفساد يلاحق زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالالمبور
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا في بيان عبر البريد الالكتروني، أنها حصلت على موافقة من النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضد روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق لتحاكم اليوم.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه تم القبض على روسمة أمس، بعد أن أكملت عملية تحقيق تتعلق بقضية الطاقة الشمسية، وستوجه لها اتهامات بموجب المادة رقم 16 (إيه) من قانون ماليزيا لمكافحة الفساد.
ويتعلق الاتهام برشاوى في مشروع للطاقة رغم أنها دفعت ببراءتها العام الماضي فيما يتعلق باتهامين بالسعي للحصول على رشوة بقيمة 189 مليون رينجيت وقبولها من أجل مشروع ألواح شمسية تبلغ قيمته 1,25 مليار رينجيت يشمل 369 مدرسة ريفية في ولاية ساراواك في بورنيو.
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