شكرا لقرائتكم الجيش السوداني يؤكد: لا خطة لفض اعتصام القيادة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد الشامي، في اتصال مع العربية، الأربعاء أن لا وجود لأي خطة من أجل فض الاعتصام.
ونفى كل ما تردد حول وجود أي خطة لفض الاعتصام. كما أوضح أن ما تم من إجراءات سابقا كان لإبعاد المواطنين عن حرم قيادة الجيش.
وأتت تصريحات الشامي بعد أنباء أفادت بوجود خطة أمنية من أجل فض اعتصام المحتجين حول قيادة الجيش في الخرطوم، تتضمن تحييد قوات الجيش عن حماية المعتصمين عبر تجريد جميع العناصر الموجودة بالقيادة من سلاحهم.
يأتي هذا في وقت أفاد تجمع المهنيين السودانيين فجر الأربعاء أن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة تواصل، نافيا ما أشيع عن فضه.
وكان آلاف المعتصمين توافدوا الثلاثاء إلى مقر القيادة العامة، وباتوا ليلتهم الرابعة محاطين بعناصر الجيش الذين تعهدوا بحمايتهم.
وكانت قيادة الجيش أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها لن تستعمل القوة ضد المعتصمين، مؤكدة في الوقت عينه أنها متمسكة بالرئيس عمر البشير قائداً أعلى للقوات المسلحة.
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