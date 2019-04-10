شكرا لقرائتكم نتنياهو يقترب من الفوز في الانتخابات التشريعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت وسائل إعلام إسرائيليّة فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعيّة، بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أنّه في وضع أفضل من منافسه الرئيسي لتشكيل ائتلاف يميني.

فبعد فرز 96 في المئة من الأصوات، أظهرت النّتائج أنّ حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو حصل مع أحزاب يمينيّة أخرى متحالفة معه على ما بين 65 و67 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وذلك بعد الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

وكانت النتائج الجزئيّة واستطلاعات للرّأي لدى الخروج من صناديق الاقتراع، عزّزت في وقت سابق الثلاثاء فرص نتنياهو التي لاحقته وزوجته شبهات فساد، للفوز في الانتخابات التشريعيّة.

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وكانت الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون أفادت في وقت سابق، أنه بعد فرز 40% من الأصوات، حصل حزب نتنياهو على نحو 40 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، بينما حصلت لائحة منافسه بيني غانتس على 35 مقعدًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومنافسه الرئيسي قد أعلنا سابقاً فوزهما، في حين أظهرت استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين لوائحهما الانتخابية.

وكشفت الاستطلاعات أن نتنياهو، في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي من منافسه الجنرال بيني غانتس.

وأظهرت الاستطلاعات الصادرة عن ثلاث محطات تلفزيونية، أن تحالف الليكود مع الأحزاب اليمينية الصغرى قد يجمع بين 60 و66 مقعداً من أصل 120 مقعدًا، في حين أن تحالف أزرق أبيض برئاسة غانتس مع أحزاب صغيرة أخرى، لن يجمع سوى ما بين 54 و60 مقعدًا.