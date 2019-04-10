فنزويلا تغرق في الظلام مجددًا

اسماء السيد - غرقت العاصمة الفنزويلية كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجددًا ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس، وشهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365": انقطع التيار الكهربائي في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، عند الساعة 23:20 (03:20 ت غ) الأربعاء.

وقد طاول جزءًا كبيرًا من العاصمة ومناطق واسعة في 18 من ولايات فنزويلا الـ23، بما فيها فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب) وجزيرة مارغاريتا.

لم توضح الحكومة ولا الشركة الوطنية للكهرباء "كوربو-إيليك" أسباب هذا العطل العام، الذي يأتي بينما دعا المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، إلى تظاهرات جديد الأربعاء في البلاد.

ومنذ السابع من مارس أغرق عطل كل البلاد تقريبًا في الظلام لخمسة أيام، ويتكرر انقطاع الكهرباء من حين إلى آخر في فنزويلا، مما يؤثر خصوصًا على خدمات توزيع المياه والنقل وشبكات الهاتف والانترنت.

تشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع مارس. وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية إبريل عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.

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وتنسب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذه الأعطال إلى "هجمات كهرمغناطيسية ورقمية ومادية" ضد محطة غوري لتوليد الكهرباء، التي تؤمّن ثمانين بالمئة من إنتاج الطاقة في البلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وتعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية، لأن الحكومة لا تملك سيولة نقدية بعد انهيار الإنتاج النفطي، الذي يشكل مصدر 96 بالمئة من عائدات البلاد.

في هذا الإطار، أكد الرئيس نيكولاس مادورو أن فنزويلا مستعدة للحصول على مساعدة دولية، وذلك خلال لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكتب مادورو في تغريدة على تويتر "نؤكد استعدادنا لوضع آليات تعاون للمساعدة والدعم الدولي".

بعد الاجتماع، قال الرئيس الفنزويلي، الذي يرفض وصف الوضع الحالي في فنزويلا بـ"الأزمة الإنسانية"، قال إن التعاون مع اللجنة الدولية يجب أن يحترم "النظام القانوني الفنزويلي".

ويزور وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فنزويلا منذ السبت، وسيختتم زيارته الأربعاء. وكانت اللجنة الدولية عبّرت في بيان الجمعة عن "قلقها من التأثير الخطير للوضع الحالي على الفنزويليين، وخصوصًا الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

