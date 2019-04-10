دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters محكمة بريطانية ترفض طلب تركيا الطعن على قرار بمنع تسليم رجل أعمال إليها

لندن (رويترز) - رفضت محكمة في لندن يوم الثلاثاء طلبا من تركيا للطعن على قرار بمنع ترحيل رجل الأعمال التركي أكين إبيك لمواجهة اتهامات بتمويل الإرهاب والاحتيال وتهم أخرى.

وكون إبيك ثروة تقدر بمليارات الدولارات في تركيا من عمله في مجال تعدين الذهب لكنه غادر تركيا عام 2015 بعد تدهور العلاقات بين الحكومة وأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.

واتهمت أنقرة كولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة انقلاب في 2016 وشنت حملة واسعة النطاق ضد أتباعه. وينفي كولن أي مشاركة في محاولة الانقلاب.

واعتقلت بريطانيا إبيك ورجلين آخرين هما علي جليك وطالب بيوك العام الماضي بعد طلبات من تركيا بتسليمهم. وقالت أنقرة إنهم أعضاء كبار في منظمة كولن (فيتو).

وقال قاض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن لديه تحفظات جدية بشأن الوضع الحالي لسيادة القانون في تركيا، بينما أقر بأن المتهمين سيلقون محاكمة عادلة هناك.

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لكنه رفض طلب تسليمهم قائلا إنهم مهددون بسوء المعاملة عند عودتهم.

وأيدت القاضية إليزابيث لاينج ذلك الحكم يوم الثلاثاء. وقالت "أرفض هذا الطلب الجديد بالسماح بالطعن" على الحكم السابق.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التركية.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)