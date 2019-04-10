شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا أول محطات "مستقبل وطن" الأوروبية لدعوة المصريين للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، جولاتهما الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في سويسرا.

وعقد اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا لقاء ضم حشدا كبيرا من قيادات وأعضاء الجالية، وحضر اللقاء أعضاء الأمانة العامة للاتحاد كل من، محمود فضل ومحمد البطوط وفريد موسي وجمال حمّاد، واستعرض أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية و الداعي لها وشرح العائد من التعديلات علي مصر والشعب المصري، وذلك خلال لقائهم بأبناء الجالية المصرية بسويسرا .

كما تم عرض المشروعات والإنجازات التي تمت في الـ 4 سنوات الماضية في مصر، وكذا جهود الدوله تجاه المصريين في الخارج ثم فتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية.

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وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، على أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف "حسين"، أن التعديلات الدستورية الحاليّه هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الامريكى والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول .

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديموقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية، وذلك في إطار الأجواء الديموقراطية التي تنعم بها مصر حاليا.

ودعا النائبان محمود حسين ومحمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جموع المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء.