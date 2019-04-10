شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: قمة السيسي وترامب تزيد من العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى، إن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس ترامب مختلفة رغم كونها الزيارة الثانية الرسمية للبيت الأبيض، فضلا عن لقاءات متعددة أخرى بالرئيس الأمريكى فى مناسبات أخرى.

وأوضح الجمال فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن أوجه الاختلاف فى تلك الزيارة متعددة، وأولها أن مصر حاليا هى رئيس الاتحاد الأفريقى هذا العام ومن هنا جاءت جوله الرئيس الأفريقية لثلاث دول فى غرب أفريقا تتخللها زيارة الولايات المتحدة، ويأتى سفر الرئيس السيسي من كوناكرى إلى أمريكا ذو دلاله واضحة، والوجه الأخر للاختلاف أن مصر اليوم تنعم بالاستقرار والأمن بعد ما أحرزته من نجاحات مبهرة فى مكافحة الإرهاب وقوى الشر والمؤامرات.

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وتابع نائب رئيس البرلمان العربى، أن الوجه الثالث من الزيارة يتمثل فى أن مصر قد عبرت مرحله التراجع الاقتصادى والتنموى وحققت نتائج مذهلة فى شتى القطاعات بشهادة كل المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية بل قدمت تجارب يحتذى بها فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وحفاظا على الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا ويأتى هذا اللقاء وهذه الزيارة لرفع العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومما لاشك فيه أن الملف الاقتصادى والتجارى حاضرا وبقوة فى المباحثات.

وأضاف لقد كان لقاء الزعمين حميما ويعكس مقدار الاحترام المتبادل وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي أن العلاقات المصريه الأمريكية فى أفضل حالاتها فى السنوات الأخيرة، وكما عبر الرئيس الأمريكى أن هناك نقلة نوعية فى العلاقات وسيتم تعزيزها فى شتى المجالات، كما أنه مما لا شك فيه فأن ملفات القضايا العربية حاضرة فى مباحثات الرئيس سواء مع الرئيس الأمريكى أو وزير خارجيته فى محاولة لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط وخلخلة القضية الفلسطينية فضلا عن تبادل الرؤى حول النزاعات فى المنطقة فى سوريا وليبيا واليمن.

وأشاد الجمال، بالمظهر الرائع للجالية المصرية بأمريكا ومبعث اعتزاز وفخر وهم يجتمعون حول مقر إقامة الرئيس السيسي أو البيت الأبيض حاملين الأعلام المصرية بكل ما يحمله ذلك من مساندة ودعم كل التوفيق والسداد للرئيس السيسي فى جولته الأفريقية الأمريكية وبما يعود بالخير والعزة لمصر.