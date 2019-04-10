شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثاني علي التوالي، تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاتها لمناقشة المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة الفرعية الذى يتضمن المقترحات التى تم تقديمها، سواء من النواب أو المواطنين أو الجهات التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية، خلال 6 جلسات على مدى أسبوعين، واستمعت فيه لمختلف فئات المجتمع .
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أنه سوف يُفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا.
وقال عبد العال، إنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وفى ختام اليومين، سيتم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس البرلمان شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.