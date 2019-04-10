شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين بالخارج.. كيف تصوت فى الاستفتاء على تعديلات الدستور × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات للمصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وآلية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، وكيفية وأماكن التصويت المخصصة للمصريين فى الخارج.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه إجراءات وتعليمات تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى نقاط مبسطة كما يلى:-

1- يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

2- يشترط أن يكون المواطن حاملا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر" .

3- لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.

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4- يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.

6- لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر.

7- التصويت يكون فقط فى الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع.

8- لا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلا.